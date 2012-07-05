На севере Крыма больше тысячи человек без света

В Крыму два села, где проживают больше тысячи человек, остались без света из-за грозы и сильного ветра, который повалил деревья на провода линий электропередач и оборвал их.

Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, пострадали жители Рисового и Танкового Красноперекопского района на севере полуострова.

Бригады электриков планируют восстановить электроснабжение сегодня.

Кроме того, в Красноперекопске упавшие деревья повредили газовые трубы, без газа топлива остались около 60 жителей домов. Работают газовщики.

Как сообщал УНИАН, в Крыму объявлено штормовое предупреждение.