В Крыму микроавтобус врезался в дерево, погиб человек
11:12, 05 июля 2012Новости регионов
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Шестеро травмированы
В Крыму микроавтобус с жителями города Орджоникидзе Днепропетровской области врезался в дерево, в результате чего один человек погиб и шестеро, в том числе трое детей, получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, Volkswagen Multivan, двигавшийся в сторону Феодосии, в Советском районе полуострова выехал на встречную полосу и врезался в дерево на обочине.
В аварии погибла 57-летняя пассажирка.
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