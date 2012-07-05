В Крыму микроавтобус врезался в дерево, погиб человек

11:12, 05 июля 2012
Новости регионов
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Шестеро травмированы

В Крыму микроавтобус с жителями города Орджоникидзе Днепропетровской области врезался в дерево, в результате чего один человек погиб и шестеро, в том числе трое детей, получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, Volkswagen Multivan, двигавшийся в сторону Феодосии, в Советском районе полуострова выехал на встречную полосу и врезался в дерево на обочине.

В аварии погибла 57-летняя пассажирка.

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