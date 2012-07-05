На Прикарпатье 6-летнего ребенка укусила змея

Состояние средней тяжести

Шестилетнего мальчика, проживающего в селе Головы Верховинского района Ивано-Франковской области укусила змея. После этого ребенка доставили в реанимационное отделение Косовской центральной районной больницы. Об этом ZIK сообщили в Территориальном управлении МЧС в области. По словам врачей, 6-летнему мальчику поставили диагноз «токсический синдром от укуса змеи». Состояние пострадавшего средней тяжести.

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