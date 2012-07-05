В Луганске осудят маму за гибель ребенка

Прокуратура Жовтневого района Луганска передала в суд дело против женщины, по вине которой ее трехлетний ребенок выпал с 5 этажа и разбился. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, несчастный случай с ребенком произошел 5 мая текущего года.

Женщина, пренебрегая своим долгом по уходу за трехлетним ребенком, употребляла алкогольные напитки. После этого оставила малолетнего ребенка своей матери, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок, оставленный без присмотра, выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома и от полученных травм скончался на месте.

Уголовное дело против матери погибшего ребенка было возбуждено по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство)

Подсудимой грозит наказание до 5 лет лишения свободы.