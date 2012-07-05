На пляжах Мариуполя выявили опасные бактерии

В Мариуполе показатели бактериального загрязнения морской воды на участке городского пляжа в районе гостиницы «Турист» в 10 раз превышают санитарный норматив.

Об этом сообщил главный санитарный врач Мариуполя Георгий Гусаков, пишет ресурс donbass.ua.

По его словам, указанный участок пляжа в связи с наличием выпуска неочищенных стоков ливневой канализации не пригоден для использования в рекреационных целях.

«На всех остальных пляжах города качество морской воды по микробиологическим показателям отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Это подтверждают результаты лабораторных исследований, выполненные Мариупольской горСЭС 2 июля», - отметил Георгий Гусаков.

С целью профилактики инфекционных заболеваний санврачи рекомендуют быть внимательными при купании, не заглатывать морскую воду, не употреблять немытые овощи и фрукты и перед употреблением пищи мыть руки с мылом.