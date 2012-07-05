На киевских пляжах запретили купаться

На некоторых столичных пляжах в связи с высокой температурой воздуха временно запрещено купаться.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в коммунальном предприятии «Плесо» сообщили о временном запрете на купание в таких водоемах: Гаращиха на пляже Пуща-Водица, озере Радунка (пляж «Радуга»), в озере Тельбин, в проливах Днепра на пляжах «Молодежный» и «Предместная Слободка», а также в реке Десенка.

Такое решение было принято Государственной санитарно-эпидемиологической службой Украины в связи с высокой температурой воздуха. Это стало причиной временного несоответствия санитарным требованиям качества воды в указанных водоемах.

В настоящее время на территории вблизи названных водоемов работники коммунального предприятия «Плесо» установили информационные щиты о запрете на купание.