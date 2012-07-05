Донетчина: милиционеры торговали наркотиками

В Донецкой области задержаны работники милиции, подозреваемые в коррупционной схеме со сбытом наркотиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, было установлено, что трое работников правоохранительного органа, злоупотребляя служебным положением, организовали отлаженную схему получения неправомерной выгоды через сбыт наркотических веществ. Подозреваемые искусственно создавали ситуации, при которых граждане "попадались" на хранении наркотиков.

Так, подозреваемая группа лиц, заранее зная, что у гражданина при себе имеются наркотики, задерживала его якобы для проверки документов. После чего, по заранее спланированному сценарию, у гражданина обнаруживалось "зелье". Затем, подозреваемые вымогали у гражданина деньги за непривлечение к уголовной ответственности.

Прокуратурой области совместно с УСБУ в Донецкой области были задокументированы эти факты. Отделом прокуратуры области по расследованию преступлений с признаками коррупции в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.364 (злоупотребление служебным положением), ч.2 ст.307 (сбыт наркотических средств) УК Украины.

2 июля прокуратурой было дано разрешение на привлечение сил спецподразделения для задержания подозреваемых лиц. При задержании работники милиции оказали сопротивление бойцам "Альфа" и попытались скрыться на автомобиле. В связи с этим было принято решение силового задержания. В результате применения огнестрельного оружия никто не пострадал.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Ведется следствие.