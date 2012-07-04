В Луганске началось строительство детской деревни

В Каменнобродском районе Луганска австрийский благотворительный фонд SOS-Kinderdorf начал строительство детской деревни стоимостью почти 2 млн. евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского областного совета, сегодня, 4 июля, на месте, где будут построены дома для детских домов семейного типа, представители областной и городской власти, региональный директор «SOS-Kinderdorf» Зденко Седлар и уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко заложили памятную капсулу.

По словам З.Седлар, строительство детской деревни планируется завершить через полтора года.

«Это вторая «детская деревня» в Украине. Она будет представлять собой комплекс строений, главными в котором станут здания для семи детских домов семейного типа. На каждую такую семью придется по 200 квадратных метров жилой площади. Специалисты уверяют: этого вполне достаточно для пары взрослых и еще десяти детей - и родных, и приемных. Комплекс будет расположен прямо посреди жилого массива Каменнобродского района. Более того, предполагается, что вокруг него вырастет еще и новый жилой микрорайон», - сказал З.Седлар.

По словам председателя Луганского областного совета Валерия Голенко, австрийская благотворительная организация выделила на строительство «детской деревни» в Луганске 1,9 миллиона евро. «Взносом с нашей стороны стали еще примерно 15% от этой суммы. Деньги выделены из областного и городского бюджетов и использованы на подвод всех необходимых коммуникаций. Причем с расчетом не только на саму деревню, но и на весь будущий микрорайон», - сказал В.Голенко.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября 2011 года руководители Луганской области и представители Международного благотворительного фонда «SOS-Kinderdorf» подписали соглашение о строительстве детской деревни в Луганске.

Справка УНИАН. Первые детские деревни появились в Австрии в 1949 году. Сейчас их насчитывается 458, и существуют они в 132 странах. В июне 2010 года состоялось открытие первой детской деревни в Украине, в Броварах.