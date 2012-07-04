В Киеве сегодня днем горел дом: погибла молодая женщина

В Киеве при пожаре в жилом доме один человек погиб и двое пострадали, в том числе трехлетний ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, сегодня днем на ул. Доброхотова произошел пожар в квартире на восьмом этаже 16-этажного жилого дома.

На место происшествия немедленно прибыли пожарно-спасательные подразделы. Во время тушения пожара пожарные спасли двух человек – трехлетнюю девочку и 25-летнюю женщину, еще одна женщина 1984 г.р. была обнаружена без признаков жизни. Молодую женщину с ребенком спасатели передали врачам скорой медицинской помощи.

Причины возгорания в настоящее время устанавливают специалисты.