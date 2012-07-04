Пьяный мужчина заснул на рельсах, чем привел к остановке поездов

В Кировоградской области житель Александрийского района, 1969 года рождения, после употребления алкоголя заснул прямо на железнодорожном пути.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает портал «Александрийские новости».

Машинист поезда, двигавшегося по этой линии, увидел мужчину и успел остановить поезд благодаря экстренному торможению. Движение всей железной дороги в районе ст. Александрия вынужденно было остановлено на 17 минут.

Следственно-оперативная группа линейного отделения милиции установила личность нарушителя, на действия мужчины составлен протокол по ч.3 ст.109 Кодекса Украины об административных правонарушениях.