Запорожье: шквальный ветер разрушил школы и фермы

В Запорожской области шквальный ветер разрушил крыши школы, сельсовета, фермы и поломал десятки деревьев.

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела образования Новониколаевской РГА Наталья Белая.

По его словам, вызванное непогодой ЧП произошло накануне – 3 июля а территории Барвиновского сельсовета.

«Около трех часов дня на территории с. Барвиновка внезапно начался ливень, поднялся шквальный ветер, которым в течение всего 7 минут на территории села поломало десятки деревьев, разрушило крышу местной общеобразовательной школы, расположенного рядом здания сельсовета и гусиной фермы».

По словам Н.Белой, с кровли учебного заведения сорвало почти треть листов шифера, выбило практически все стекла школы, более десяти деревьев сломало и разбросало только по территории учебного заведения.

«Повредило также гордость барвиновских школьников – туевую аллею, от которой после шквала осталась лишь треть», - уточнила начальник отдела образования.

По ее словам, в момент стихийного бедствия никаких кружковых занятий в школе не проводилось, поэтому никто из учащихся и педагогов не пострадал.

По данным управления МЧС в Запорожской области, нет пострадавших в результате шквала и среди остальных жителей села, хотя большинство из них остались без урожая: ветер повредил теплицы, положил кукурузу, поломал множество фруктовых деревьев.

Для установления размера причиненного стихией ущерба и ликвидации последствий непогоды создана спецкомиссия, члены которой работают на месте происшествия.