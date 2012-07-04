В Черкасской области горело поле

В Черкасской области во время облета лесных массивов в районе Чигирина патруль управления лесного хозяйства обнаружил пожар на поле возле села Полудновка.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в то же время информация о возгорании поступила и от местных жителей, чьи дома были расположены рядом с ржаным полем.

На место пожара были направлены местная пожарная команда села Новоселица, ближайшее пожарное подразделение, а также механизированное звено СООО «Тясмин» из этого же села.

Благодаря опахиванию тракторами с плугом охваченного огнем участка, пожарным удалось быстро локализовать пожар и не допустить дальнейшего распространения огня.

Огнем уничтожено 3,2 га ржи. Спасено 12,8 га хлеба.

Причину пожара устанавливают специалисты Черкасского областного управления гостехногенбезопасности.