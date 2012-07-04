В Черкасской области горело поле
Уничтожено 3,2 га ржи
В Черкасской области во время облета лесных массивов в районе Чигирина патруль управления лесного хозяйства обнаружил пожар на поле возле села Полудновка.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в то же время информация о возгорании поступила и от местных жителей, чьи дома были расположены рядом с ржаным полем.
На место пожара были направлены местная пожарная команда села Новоселица, ближайшее пожарное подразделение, а также механизированное звено СООО «Тясмин» из этого же села.
Благодаря опахиванию тракторами с плугом охваченного огнем участка, пожарным удалось быстро локализовать пожар и не допустить дальнейшего распространения огня.
Огнем уничтожено 3,2 га ржи. Спасено 12,8 га хлеба.
Причину пожара устанавливают специалисты Черкасского областного управления гостехногенбезопасности.