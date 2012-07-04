В Тернопольской области утонула 13-летняя девочка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС Украины, несчастный случай произошел в селе Дворечье Теребовлянского района. Тело девочки обнаружили в местном пруду.

Всего в 2012 году на водных объектах в области утонули 16 человек, из которых двое детей.