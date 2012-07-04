В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС объявило на среду и четверг, 4-5 июля, штормовое предупреждение в регионе из-за ожидаемого ухудшения погодных условий.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Днем 4 июля и в течение суток 5 июля местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалы ветра 15-20 метров в секунду", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в этом месяце ведомство предупреждало о высокой пожарной опасности на полуострове 1-4 июля.