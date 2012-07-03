Черниговщина: за месяц в семье повесились два сына

В Черниговской области в одной семье наложил на себя руки уже второй сын.

Как сообщили УНИАН в Секторе общественных связей УМВД в области, сообщение о том, что в селе Здряговка покончил жизнь самоубийством парень 1985 года рождения, поступило в дежурную часть Городнянского райотдела милиции 2 июля от председателя сельсовета села Бутовка.

По предварительной информации, смерть наступила вследствие повешения. Других телесных повреждений на теле погибшегой не обнаружено.

15 июня в этом же хозяйстве, после обнаружения на огороде насаждения наркосодержащих растений, повесился младший брат покойного. По информации УМВД, после его смерти старший брат во время общения с односельчанами неоднократно высказывал намерения совершить самоубийство.

Кроме того, установлено, что старший брат имел банковский долг из-за невыплаченного кредита и ему неоднократно поступали соответствующие сообщения от коллекторской фирмы.

По факту самоубийства органы прокуратуры проводят проверку.

Как сообщал УНИАН, 15 июня после обнаружения насаждений наркосодержащих растений на огороде повесился 25-летний житель села Здряговка Городнянского района.

В то же время местные СМИ сообщают, что сестра погибших отрицала выращивание конопли и мака на огороде. Она утверждает, что стражи порядка били ее брата. После инцидента с милиционерами до самоубийства молодого парня прошло четыре часа. У него нашли предсмертные записки, адресованные родным.

Односельчане поддерживают семью погибшего и утверждают, что видели милиционеров, которые подсаживали на огороде наркотические растения, а также, что якобы на молодого человека оказывалось моральное и физическое давление со стороны работников милиции.

Черниговские стражи порядка отвергают обвинение в доведении до самоубийства 25-летнего парня.

Прокуратура Городнянского района возбудила уголовное дело согласно ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса Украины (доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, что является следствием жестокого с ним поведения, шантажа, принуждения к противоправным действиям или систематическому унижению его человеческого достоинства).