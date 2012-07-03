Во Львове женщина сообщила о заминировании торгового центра

Сегодня, около 15.00, на телефон оперативной службы „102” позвонила женщина, которая не представилась, и сообщила о том, что помещение торгового центра „Скриня” на улице Городоцкой, 179 заминировано. Никаких требований, которые бы могли отвести взрыв, женщина не выдвигала.

Об этом сообщила УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская.

Начальник ОСО областного управления милиции информировала, что на место события уже выехали работники милиции, взрывотехнической службы, подразделений по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Сейчас проводится эвакуация работников и посетителей торгового центра, который расположен напротив пригородного железнодорожного вокзала Львова.

„С начала года во Львовской области это уже 12 анонимное сообщение о заминировании помещений”, - отметила С.Добровольская.