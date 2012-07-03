Кировоградщина: в ДТП погибли четыре человека

Сегодня около 4 часов утра на 440 км автодороги Стрый – Тернополь – Кировоград – Знаменка столкнулось сразу три автомобиля (ВАЗ-21150, Mercedes-benz Vito и Ford focus C-Max, в результате чего погибли четыре человека, еще шестеро получили травмы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины.

В результате столкновения "ВАЗ" съехал в кювет и загорелся. Его водитель и двое пассажиров (женщина и мальчик в возрасте приблизительно трех лет) погибли на месте происшествия. Еще один пассажир автомобиля "ВАЗ", один пассажир автомобиля Ford и пятеро пассажиров автомобиля Mercedes получили телесные повреждения разной степени тяжести, с которыми были госпитализированы в больницу. Среди травмированных было пятеро детей в возрасте от 3 до 12 лет. Позже медики сообщили, что, невзирая на все усилия, спасти жизнь 5-летнему мальчику не удалось.

По факту ДТП проводится расследование.