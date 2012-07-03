Один из обвиняемых по делу Оксаны Макар Евгений Краснощек не раскаивается в содеянном и утверждает, что ни в чем не виноват.

Как передает корреспондент УНИАН, как сообщил журналистам в перерыве судебных слушаний адвокат потерпевшей Николай Катеринчук, об этом Е.Краснощек заявил сегодня в ходе очередного судебного заседания по делу О.Макар, которое проходит в закрытом режиме.

Адвокат рассказал, что подсудимый утверждает, что ни в чем не виноват, поскольку, по его словам, «не убивал, не насиловал. Только говорит, что недолгое время придушил жертву, но она оставалась живой, потому что он прощупал пульс".

«На вопрос судьи, раскаивается ли он, Краснощек сказал: нет. Виновными в том, что случилось, он считает свою мать и мать Оксаны Макар и никак больше это не пояснил», - сказал Н.Катеринчук.

«Он ничем не аргументировал, просто сказал, что его мать и я виноваты в воспитании», - добавила журналистам мать Оксаны Татьяна Суровицкая.

Она также подчеркнула, что на вопрос «Вы раскаиваетесь?" Е.Краснощек сказал: "Я не знаю, что такое раскаиваться".

«На вопросы прокуратуры, судей и наши, в той части, где идет речь о совершении преступления – изнасиловании и убийстве Оксаны Макар – он говорит, что ничего не помнит, - сказал адвокат. - Он полностью опровергает показания Погосяна и Присяжнюка относительно эпизодов, связанных с тем, что он наступал на горло жертве и таким образом хотел задушить ее. Отрицает, что телефонным проводом душил Оксану. Он не сказал суду о своей версии, когда отрицал, что он поджигал то, что находилось под жертвой. Но сказать, кто это сделал, он отказался».

Сегодня в суде продолжается допрос третьего обвиняемого – Е.Краснощека и планируется заслушать потерпевшую – мать Оксаны Татьяну Суровицкую.

Следующее заседание, так же, как и сегодняшнее, скорее всего, будет проходить в закрытом режиме в четверг, 5 июля.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю Оксану Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь заживо. Около трех недель медики боролись за жизнь Оксаны, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре.

Уголовное дело рассматривается в oтнoшeнии Eвгeния Kpacнoщeкa, Apтeм Пoгocянa и Maкcимa Пpиcяжнюкa.

Все трое oбвиняютcя в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины. Евгению Краснощеку, кpoмe этиx двyx cтaтeй, вменяют eщё и ч.3 cтaтьи 153 УK Укpaины (нacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнной фopме).