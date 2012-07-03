В Виннице осуществлен первый вылет самолетом санавиации

Из КП «Аэропорт» Винница» самолетом АН-2 осуществлен первый вылет группы врачей экстренной медицины самолетом санавиации в Бершадский район, где двое тяжело больных нуждаются в немедленной консультации.

Как передает корреспондент УНИАН, вместе с группой врачей первый вылет санавиации 3 июля осуществил и председатель Винницкой областной государственной администрации Николай Джига.

Во время брифинга, который предшествовал вылету, руководитель области отметил, что самолет АН-2 оборудован необходимой медицинской техникой и приспособлен для того, чтобы доставлять бригады врачей в отдаленные места области, где необходима квалифицированная медицинская помощь. «У нас есть много отдаленных районов, где возникает необходимость быстрой доставки больных и врачей. Сегодня в 7.30 из Бершади поступило сообщение о том, что двум тяжелобольным необходима срочная консультация специалистов винницкой областной больницы им. Пирогова. Мы подготовили группу врачей - врача-кардиолога и врача-невропатолога экстренной помощи, которые самолетом АН-2 полетят в Бершадь. Если будет необходимость - самолет оборудован для того, чтобы больного можно было доставить в Винницу в областную больницу им. Пирогова», - сказал Н.Джига. Он отметил, что самолеты будут вылетать в районы за счет областного бюджета, расстояние до которых превышает 100 км от Винницы (100 км самолет АН-2 преодолевает за 40 минут), также подготовлено 20 площадок для осуществления посадок самолета.

«Один такой рейс стоит в пределах 4 тысяч гривень, финансирование будет происходить за счет областного бюджета. Проблемы с финансированием не будет. Мы в этом году по итогам первого полугодия заработали порядка 15 миллионов», - сказал Н.Джига, заметив, что количество вылетов будет зависеть от потребности и необходимости.

Руководитель области рассказал, что сейчас завершается строительство помещения экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, где будет расположен диспетчерский пункт, через который будет держаться связь со всей областью. «Немного позже мы планируем привлечь еще и вертолет, который на данное время готовится», - сказал Н.Джига.

На сегодняшний день в центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Винницкой области по контракту работают 316 врачей-консультантов высшей и первой категории. Также в наличии есть 5 автомобилей для транспортировки тяжелобольных.