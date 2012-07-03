Пляжи Бердянска открыты и безопасны для отдыхающих

Все пляжи в курортной зоне Бердянска открыты и безопасны для отдыхающих, после 23 июня (когда на берег на участке от середины Бердянской косы до с. Куликовское выбросилось более 50 тонн бычка – УНИАН) повторных заморов бычка не зафиксировано.

Как сообщила УНИАН и.о. главного санитарного врача Бердянска Татьяна Новикова, «санэпидемстанция ежедневно проводит мониторинг качества и состояния воды. Никаких отклонений по состоянию на сегодняшний день не зафиксировано: уровень кислорода в воде соответствует нормативному (6-7 мг/л), превышения норм по токсикологическим показателям и иным показателям в отбираемых пробах не выявляется».

В то же время, по ее словам, периодически в воде появляются отдельные погибшие рыбки.

«На пляжах погибшей-выбросившейся рыбы нет, а в воде время от времени на отдельных участках (видимо, это зависит от течений и направления ветра) снулые бычки попадаются», - сказала Т.Новикова, предположив, что это остатки рыбы, погибшей в море во время замора.

Справка УНИАН. 23 июня в курортной зоне Бердянска на участке от середины Бердянской косы до с. Куликовское был зафиксирован выброс снулого бычка на берег.

По информации заместителя директора института Азовского моря Константина Демьяненко, массовая гибель рыбы, фиксирующаяся почти каждое лето на протяжении последних десятилетий, вызвана понижением уровня кислорода в воде, что, в свою очередь, обусловлено глобальным потеплением, обильными осадками и общим снижением качества морской воды.