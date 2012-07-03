На Прикарпатье судмедэксперты действуют незаконно

В правоохранительные органы обратились около 20 жителей Ивано-Франковской области с заявлениями о незаконных действиях работников областного бюро судебно-медицинской экспертизы при изъятии у умерших анатомических образований и тканей.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе по материалам УБОП УМВД Украины в Ивано-Франковской области было возбуждено уголовное дело в отношении пяти работников областного бюро судебно-медицинской экспертизы по ч. 5 ст. 143 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Трое фигурантов находятся под арестом, еще одному судом избрана мера пресечения в виде денежного залога. Задержан и пятый фигурант, относительно которого сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.