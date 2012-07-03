Руководитель фонда украла и продала 3-месячного ребенка

В Донецкой области руководитель детского благотворительного фонда продала трехмесячного ребенка.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, заявление о пропаже ребенка поступило в Селидовский горотдел милиции от местной жительницы.

По словам исполняющего обязанности начальника областного управления по борьбе с киберпреступностью Андрея Небытова, было установлено, что ребенка забрала 40-летняя глава детского благотворительного фонда, существовавшего на спонсорские средства.

Подозреваемая, кроме общественных обязанностей по опеке над неблагополучными и многодетными семьями, оказывала за вознаграждение бездетным семьям посреднические услуги в поисках суррогатной матери.

Когда от жителей Донецка поступил очередной заказ на суррогатное материнство, фигурантка похитила трехмесячную малышку у многодетной матери, надеясь, что та «смирится с потерей», поскольку не может обеспечить достойных условий существования своим детям.

Придя в конце мая в указанную семью с игрушками, руководительница фонда предложила поместить девочку, которая весила всего 1,5 кг и имела множество заболеваний, в детскую областную больницу. Вместо этого подозреваемая и передала ребенка новым родителям из Донецка, получив вознаграждение 3 тыс. дол.

Сотрудники милиции установили, где находится ребенок, и с помощью социальных служб возвратили его в семью.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.149 УК Украины - торговля людьми или иная незаконная сделка в отношении человека (в данном случае малолетней).

Женщина арестована, ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

В милиции уточнили, что деятельность подозреваемой будет тщательно проверена на предмет выявления иных противозаконных действий, совершенных в отношении детей.