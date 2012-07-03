На Кировоградщине ни один из пляжей не имеет разрешения СЭС

По состоянию на конец июня ни один из пляжей общего пользования в Кировоградской области не имеет разрешения на работу от санэпидемстанции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил главный государственный санитарный врач области Федор Черный.

По его словам, специалисты СЭС постоянно берут пробы воды и почвы, анализируют безопасность флоры и фауны в пляжных зонах. Согласно данным последних токсикологических исследований в Кировограде, речная вода соответствует требованиям относительного фактического содержания токсичных элементов (пестициды, соли тяжелых металлов). Патогенной микрофлоры также не обнаружено, однако, в целом, речная вода на всех пляжах областного центра не соответствует полностью действующим санитарным нормам.

Ф.Черный отметил, что на всех существующих пляжах общественного пользования в области отсутствуют санитарно-технические узлы, а также распоряжение о назначении ответственных лиц, учреждений или организаций за содержание территории в надлежащем состоянии.

Кроме того, главный санитарный врач сообщил, что более 50% проб воды из колодцев общественного пользования и артезианских скважин области не соответствуют нормам из-за превышения содержания нитратов. Вместе с тем, вода, которая поставляется населению водопроводно-канализационными предприятиями, более пригодна для употребления.