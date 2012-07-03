В Киеве работники фармзавода торговали трамадолом

14:25, 03 июля 2012
Новости регионов
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Возбуждено уголовное дело

Прокуратурой города Киева согласовано возбуждение столичной милицией уголовного дела в отношении четырех работников одного из фармацевтических предприятий столицы, которые на протяжении апреля-мая этого года незаконно сбывали таблетки с содержанием наркотического вещества «трамадол».

Как сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, а также незаконный сбыт наркотических средств совершенное организованной группой).

Все злоумышленники арестованы.

В данное время досудебным следствием устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности организованной группы.

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