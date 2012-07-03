Запорожье: дети провалились в канализационный колодец

В Запорожской области двое детей провалились в канализационный колодец и были завалены обломками его железобетонной крышки.

Как сообщили УНИАН в управлении МЧС в Запорожской области, происшествие случилось в городе Днепрорудный Васильевского района 2 июля днем.

«По предварительным данным, мама, выйдя с двумя сыновьями на прогулку, отвлеклась и не увидела, что мальчики прыгают на крышке канализационного колодца. Обернулась, лишь услышав крики провалившихся мальчиков», - говорится в сообщении.

По данным спасателей, у женщины был настолько сильный шок, что вызывать «скорую» пришлось свидетелям происшествия.

«Медики прибыли на вызов, спустились в колодец и сделали детям, получившим многочисленные ушибы и переломы, уколы, однако освободить их из-под обломков и поднять на поверхность не смогли. По линии «103» поступил вызов в МЧС, сотрудники которого освободили детей и подняли с пятиметровой глубины», - отметили в МЧС.

Пострадавшие братья 2003 и 2004 г.р. госпитализированы. У одного из них - открытый перелом бедра, закрытый перелом голени и многочисленные ушибы, у второго – перелом голени и многочисленные ушибы.