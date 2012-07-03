В Симферополе 9 милиционеров осуждены за насилие

Железнодорожный райсуд Симферополя назначил командиру взвода и восьми инспекторам батальона патрульной службы при горуправлении милиции наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5,5 лет за незаконные задержания граждан, применение насилия, отбор денег и фальсификацию материалов об административных правонарушениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, в то же время суд освободил трех милиционеров от наказания с испытательным сроком.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2011 года. Тогда по подозрению в применении насилия к гражданину был задержан заместитель командира взвода БПС и четверо инспекторов подразделения. В ходе расследования была установлена причастность этих и других работников милиции к более чем 10 эпизодам преступных действий.

Все 9 милиционеров лишены специального звания и права в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

Прокуратура изучает приговор на соответствие закону.