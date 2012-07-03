Столкнулись три машины: 5 детей в больницах, один ребенок погиб
09:01, 03 июля 2012Новости регионов
1
ДТП в Винницкой области
В ДТП в Винницкой области погибли трое людей.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 3 час. 50 мин. 3 июля возле с. Озеро Немировского района Винницкой области на автотрассе Тернополь-Кировоград вследствие столкновения трех легковых автомобилей погибли 3 человека, в том числе ребенок (2009 г.р.), и 7 человек, в том числе 5 детей (2000–2006 г.р.), с травмами различных степеней тяжести госпитализированы.
На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Винницкой области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter