Столкнулись три машины: 5 детей в больницах, один ребенок погиб

В ДТП в Винницкой области погибли трое людей.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 3 час. 50 мин. 3 июля возле с. Озеро Немировского района Винницкой области на автотрассе Тернополь-Кировоград вследствие столкновения трех легковых автомобилей погибли 3 человека, в том числе ребенок (2009 г.р.), и 7 человек, в том числе 5 детей (2000–2006 г.р.), с травмами различных степеней тяжести госпитализированы.

На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Винницкой области.