Двое отравившихся заключенных Ольшанской колонии - в реанимации

Двое отравившихся заключенных Ольшанской колонии находятся в реанимации Николаевской городской больницы скорой помощи.

Об этом УНИАН сообщил главврач больницы Александр Демьянов.

По его словам, эти двое пострадавших поступили в больницу со значительными нарушениями зрения, но сейчас у одного из них наблюдается положительная динамика - он уже различает силуэты и может считать пальцы на руках.

А.Демьянов также отметил, что в токсикологическом отделении больницы находятся еще трое отравившихся заключенных. Их состояние - средней тяжести, ближе к удовлетворительному.

Главврач больницы скорой помощи сообщил, что в связи с отравлением заключенных колонии сегодня на 14.00 назначен брифинг в Управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Николаевской области.

Как сообщал УНИАН, 30 июня в Ольшанской исправительной колонии Николаевской области № 53 несколько осужденных, выведенных в производственную зону для изготовления мебели, выпили техническую жидкость для обработки древесины. В этот же день в связи с ухудшением состояния здоровья трое осужденных обратились в медико-санитарную часть учреждения. Они с предварительным диагнозом «острое пищевое отравление» были срочно направлены в Николаевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. На следующий день в эту же больницу были направлены еще 8 осужденных. Из числа направленных на обследование и лечение трое осужденных уже вернулись в кожонию, пятеро остаются в больнице, трое мужчин 1 июля умерли.