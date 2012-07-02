В Харьковской области в течение недели утонуло 11 человек
14:14, 02 июля 2012Новости регионов
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В Харьковской области за последнюю неделю на водоемах обнаружено 11 тел погибших людей.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного территориального управления МЧС Украины в Харьковской области.
По информации пресс-службы, последний трагический случай произошел 1 июля в Харькове на пляже Журавлевского водохранилища. Там было найдено тело неизвестного мужчины, возрастом приблизительно 25 лет. Проводятся мероприятия по выяснению обстоятельств его гибели.
С начала пляжного сезона в Харьковской области утонул 31 человек, сообщили в пресс-службе.
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