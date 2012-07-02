В Харьковской области в течение недели утонуло 11 человек

В Харьковской области за последнюю неделю на водоемах обнаружено 11 тел погибших людей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного территориального управления МЧС Украины в Харьковской области.

По информации пресс-службы, последний трагический случай произошел 1 июля в Харькове на пляже Журавлевского водохранилища. Там было найдено тело неизвестного мужчины, возрастом приблизительно 25 лет. Проводятся мероприятия по выяснению обстоятельств его гибели.

С начала пляжного сезона в Харьковской области утонул 31 человек, сообщили в пресс-службе.