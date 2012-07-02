Одещина: часть санатория незаконно вывели из госсобственности

Начальник райотдела Госкомзема в Одесской области незаконно вывел из государственной собственности участок земли площадью 4,2 га, принадлежавший детскому оздоровительному комплексу.

Как сообщили УНИАН в Управлении МВД Украины в Одесской области, чиновник согласовал фиктивную техническую документацию по землеустройству территории детского санатория, вследствие чего государству нанесен ущерб в 5,3 млн грн.

Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 (злоупотребление властью или служебным положением и служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

