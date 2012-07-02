В Крыму внедорожник упал со скалы, погиб 33-летний мужчина

В Крыму внедорожник упал со скалы, в результате происшествия погиб водитель - житель Киевской области.

Инцидент произошел в воскресенье в Черноморском районе полуострова, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

По предварительной версии, 33-летний мужчина не зафиксировал в нужном положении ручку коробки переключения передач автомобиля "Киа Соренто", машина упала с высоты восьми метров, "приземлившись" на крышу, водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Накануне вечером спасатели на моторной лодке осмотрели место трагедии, найдя искореженный автомобиль. Сегодня они проводят работы по поднятию тела погибшего.