Наводнение в Индии унесло жизни 30 человек

По меньшей мере 27 человек погибли из-за мощного наводнения, охватившего северо-восток Индии, около 900 тысяч человек оказались в зоне бедствия, сообщает РИА «Новости».

Непрерывные муссонные дожди вызвали в этом районе в последние дни селевые потоки и мощный разлив реки Брахмапутра. Наиболее тяжелое положение сложилось в штате Ассам, где наводнение уже затронуло 21 округ из 27-ми, еще в двух округах вода в Брахмапутре поднялась до угрожающего уровня.

По оценкам местных властей, наводнение уже стало самым мощным в этом регионе с 2004 года.

Помощь местным властям оказывает армия, которая помогает обустраивать временные лагеря для размещения беженцев. Вертолеты ВВС используются для эвакуации пострадавших. Кроме того, в спасательной операции задействовано более 60 мотолодок и катеров.

Премьер-министр Индии Манмохан Сингх заявил, что центральные власти окажут всю возможную помощь пострадавшим от стихии районам.