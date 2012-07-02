В Тернополе протестовали против гомосексуализма

В Тернополе состоялся марш протеста против гомосексуализма и ювенальной юстиции.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие организовали вчера активисты ГО «Молодежь за здоровую жизнь» и Комитета по сохранению христианского наследия «Покров Богородицы». Сначала они собрались на бульваре Д. Галицкого, чтобы пройти маршем по главным улицам Тернополя. Однако начальник милиции общественной безопасности областного управления милиции Василий Облещук сообщил, что накануне по инициативе городского совета Административный суд запретил им устраивать организованное мероприятие. Следовательно, проведя импровизированный митинг на бульваре Д. Галицкого, члены общественных организаций согласились не разворачивать своих плакатов, а просто пройти маршем по тротуарам.

С национальными флагами и табличками «Гидота не пройде!» и «Защитим семью!» они прошли по проспекту С. Бандеры, по центральной ул. Русской, а дальше двинулись к обладминистрации, где возле памятника С. Бандеры завершили марш молитвой. Во время прохождения участники скандировали «Стоп гомосексуализму!», «Гендеру – стоп!», «Ювенальной юстиции – стоп!».

«Мы устроили свою акцию ради сохранения христианских ценностей, поскольку идет наступление на украинскую семью и традиции посредством внедрение ювенальной юстиции. Нам на государственном уровне навязывают толерантность к различным сексуальным извращениям. Но это приведет к растлению молодежи, после чего люди вообще отойдут от христианства. Наша акция протеста направлена на то, чтобы привлечь внимание к этой проблеме», – сказал один из организаторов мероприятия, активист ГО «Молодежь за здоровую жизнь» Остап Блищак.