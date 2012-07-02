Возле Алушты в море унесло людей, что плавали на надувных матрасах

Сотрудники МЧС вернули 28 июня на берег в Крыму шестерых отдыхающих, которых сильный ветер отнес на надувных матрасах и лодках в море, сообщила пресс-служба крымского управления спасательного ведомства.

Так, двое мужчин из Кривого Рога оказались на надувной лодке в 2 километрах от суши, матрас женщины и мужчины из казахской Алматы отнесло в море на 1,5 километра, женщина и мужчина из российского города Санкт-Петербург, также плававшие на матрасе, попросили о помощи, находясь в километре от берега.

Все "путешественники" отдыхали в районе Алушты.

Спасатели подобрали унесенных ветром и на лодках отвезли на берег. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

