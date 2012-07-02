В Донецке за период Евро-2012 были госпитализированы 7 иностранцев

В Донецке за весь период проведения в городе финального тура Чемпионата Европы по футболу (с 8 по 28 июня) в больницы были госпитализированы 7 иностранных граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции Донецкий городской голова Александр Лукьянченко.

Он отметил, что на 28 июня в лечебных учреждениях города оставалось 2 иностранца - гражданин Англии, которого госпитализировали с аллергической реакцией в горбольницу №1 и житель России, пострадавший в ДТП. По словам мэра, 28 июня англичанина уже должны были выписать.

А. Лукьянченко также сообщил, что 27 июня, в день полуфинального матча между сборными Испании и Португалии в Донецке к медикам с незначительными жалобами обратилось 108 человек.

За весь период проведения в Донецке Чемпионата летальных случаев среди болельщиков Евро-2012, как среди иностранных граждан, так и украинцев, зафиксировано не было. Мэр отметил, что на различных объектах Евро (на стадионе, в кемпинг-парке, в официальной фан-зоне УЕФА) постоянно дежурили 13 бригад скорой медицинской помощи.

Руководитель города напомнил, что на матчах финальной части чемпионата в Донецке побывало около 300 тыс. болельщиков.