В Тернополе за взятку задержан заместитель главврача

В Тернополе во время получения взятки задержали заместителя главного врача медобъединения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отдел общественных связей областного управления милиции, на протяжении мая-июня милиционеры задокументировали десять фактов вымогательства и получения врачом неправомерного вознаграждения от жителей области. Задержали медика после того, как он в очередной раз получил 500 грн от жителя района, пообещав не препятствовать последнему в назначении инвалидности.

Против заместителя главного врача по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности районного территориального медицинского объединения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 369-2 (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством такой выгоды).