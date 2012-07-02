Девушек из Сум продавали в сексуальное рабство в Турцию

В городе Суммы в результате реализации оперативной информации задержаны четыре местных жителя в возрасте от 50 до 25 лет, все - без постоянного места работы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, указанные лица на протяжении двух лет вывезли в Республику Турция семь жительниц Сумской области для сексуальной эксплуатации.

Потерпевшие возвращены на родину.