Девушек из Сум продавали в сексуальное рабство в Турцию
11:14, 02 июля 2012Новости регионов
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Преступники арестованы
В городе Суммы в результате реализации оперативной информации задержаны четыре местных жителя в возрасте от 50 до 25 лет, все - без постоянного места работы.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, указанные лица на протяжении двух лет вывезли в Республику Турция семь жительниц Сумской области для сексуальной эксплуатации.
Потерпевшие возвращены на родину.
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