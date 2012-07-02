В Киеве состоялся фестиваль по рыбной ловел среди инвалидов

В Киеве в субботу состоялся четвертый ежегодный фестиваль по рыбной ловли с поплавковою удочкой среди людей с ограниченными возможностями «Остров надежды». Поздравить его участников пожаловал и глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, посоревноваться в рыбацком мастерстве в рамках соревнования имели возможность все желающие, независимо от возраста и состояния здоровья.

«Я убежден, что подобные мероприятия нужны обществу, ведь дают возможность людям с особыми потребностями почувствовать себя полноценными членами сообщества», - сказал А.Попов.

По традиции, организатором Чемпионата выступила всеукраинская организация «Союз организаций инвалидов Украины» на базе центра социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями «Остров надежды», расположенного на Жуковом острове.

В целом, участниками фестиваля стали 14 киевлян. Самому младшему из них всего 14 лет, самому старшему – 78. Эти люди прикованы к инвалидной коляске, однако физические ограничения не мешают им быть ловкими и активными рыболовами, отметили в пресс-службе мэрии.

