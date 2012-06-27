Для "Охматдета" собрали больше 50 тысяч гривен

Общественная организация «Украинская община Киева» собрала на благотворительном аукционе свыше 50 тысяч гривен для детской больницы «Охматдет».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации, сегодня в помещении Киевского городского музея «Духовные сокровища Украины» состоялся благотворительный аукцион, на котором продавали билеты на финал Евро-2012.

Лотами на аукционе были билеты депутатов Киевсовета, которые они получили за средства столичного бюджета.

Отказаться от билетов депутатам предложили представители «Украинской общины Киева». Деньги, вырученные в итоге благотворительного аукциона, переведены на счет детской больницы «Охматдет».

«Из бюджета Киевсовета были выделены свыше полумиллиона гривен на билеты для 120 депутатов городского совета и некоторых должностных лиц КГГА. Кроме первого матча нашей сборной с командой Швеции, за средства столичного бюджета было приобретено еще свыше 120 билетов на финал. В то же время решением Кабмина Украины было сокращено финансирование на строительство детской больницы «Охматдет». Свыше 200 миллионов чиновники решили потратить на проведение футбольного чемпионата. Поэтому мы предложили депутатам пожертвовать своими билетами на финал Евро-2012 и тем самым помочь «Охматдету» приобрести необходимое оборудование. Тем, кто очень хотел попасть на матч или уже кому-то передал билет, мы предложили перечислить непосредственно на счет больницы сумму, которая равняется себестоимости билета. В итоге на наш призыв откликнулись около десяти депутатов», – сказал лидер «Украинской общины Киева» Сергей Рудык.

«Мы продали на аукционе четыре билета – А.Бригинца, который одним из первых отдал свой билет, А.Незнала, А.Шлапак и Н.Ламбуцкого. Некоторые депутаты выразили желание просто перечислить средства на больницу, в частности И.Баленко, О.Довгий, С.Березенко, В.Гринюк. Всего собрано свыше 50 тысяч гривен. За самую высокую цену был продан билет Аллы Шлапак за 12000 грн, который приобрел благотворитель и меценат Игорь Воронов. Также на благотворительном аукционе за 8000 гривен билет приобрел Игорь Баленко и Александр Дарий – 2 билета по 5200 гривен», – рассказала куратор проекта, председатель секретариата «Украинской общины Киева» Людмила Байло.

Покупатели депутатских билетов смогут получить их после того, как предоставят квитанции, подтверждающие перечисление на больницу суммы стоимости билетов.

«Мы довольны результатами аукциона. Конечно, жаль, что так мало депутатов откликнулось на просьбу помочь детям. Своей пассивностью и нежеланием расстаться с билетом они подтвердили в глазах киевлян свое реальное отношение к проблемам и интересам Киева. К тому же, депутаты тех фракций, которые больше всего заявляли о том, как это плохо, что столько денег было потрачено из бюджета на билеты, к акции приобщиться не захотели. Но стоит отметить, что это еще не конец нашей акции. Все желающие депутаты до 1 июля могут принять участие в благотворительности: аукцион будет продолжаться в социальных сетях», – сказал С.Рудык.