В районе Хмельницкой АЭС нет радиационных загрязнений

Генеральный директор Хмельницкой АЭС Николай Панащенко опровергает слухи о радиационном загрязнении окружающей среды.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в информационном центре тдельного подразделения ХАЭС, об этом Н.Панащенко заявил во время пресс-тура для журналистов.

По его словам, на протяжении 25 лет эксплуатации атомной станции изменений радиационного состояния вокруг Хмельницкой АЭС практически не было.

“Аэрозольные выбросы, образованные в процессе эксплуатации и разрешенные законодательством, не представляют никакой угрозы населению, ведь их величины чрезвычайно малы – среднесуточный объем инертных радиоактивных газов в 588 раз ниже допустимого уровня, долгоживущих радионуклидов – в 20 тысяч раз, йода – в 16 тысяч раз меньше”, - сообщил Н.Панащенко.

Что касается 39-километровой зоны наблюдения ХАЭС, мониторинг окружающей среды проводит независимая автоматизированная система контроля радиационной обстановки с помощью 15 постоянных постов, которые обновляют информацию каждые две минуты. К примеру, специалисты санитарно-эпидемиологических станций городов Славута, Шепетовка, Изяслав Хмельницкой области провели замер радиационного фона в этом регионе. Гамма-фон местности колебался от 10 до 12 мкР/ч, что не превышает естественных фоновых значений.

Как сообщал УНИАН, администрация Хмельницкой АЭС недавно обратилась в Управление СБУ в области с просьбой привлечь к ответственности организаторов ложных публикаций о взрыве и пожаре, которые якобы произошли на АЭС. В обращении отмечается, что отдельные газетные и интернет-публикации, наряду с недостоверной текстовой информацией, содержат фото- и видеоматериалы, заимствованные из официального сайта станции, и использованные в искаженном виде с негативной целью. Примером является, в частности, сфальсифицированный видеомонтаж взрыва на ХАЕС, размещенный в одной из социальных сетей.