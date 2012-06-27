Предприниматель поставлял сиротам спред вместо масла

В Херсонской области предприниматель несколько лет поставлял в социальные учреждения некачественное масло.

Как сообщили УНИАН в Секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, частный предприниматель из Новой Каховки на протяжении 2009 - 2012 гг. становился победителем 24 конкурсных торгов и заработал около 6 млн грн. Жертвами недобросовестного бизнеса стали сироты, дети, больные туберкулезом, учащиеся школ, пациенты гериатрических пансионатов и районных больниц, психически больные.

Специалисты облСЭС обнаружили, что масло не соответствует требованиям ГОСТ, поскольку на 95% состоит из растительных жиров (пальмовое масло) и является спредом.

По информации начальника УМВД в Херсонской области, генерал-майора милиции Валерия Литвина, предприниматель вошел в преступный сговор с секретарем тендерной комиссии отдела образования Бериславской райгосадминистрации, что обеспечило ему постоянные победы на тендерах. При этом бизнесмен для создания видимости конкуренции на торгах зарегистрировал на родственников и подставных лиц 9 фирм, которые также участвовали в тендерах на поставку продуктов. На данный момент установлены 7 участников преступной схемы.

Следственный отдел Бериславского райотдела милиции возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). В отношении предпринимателя и его подельницы из тендерного комитета Бериславской РГА избрана мера пресечения - подписка о невыезде.