Херсонщина: от удара молнии на рыбзаводе погиб человек

В Херсонской области от удара молнии на рыбзаводе погиб человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе территориального управления МЧС в Херсонской области, во вторник в 18.00 в Голопристанский райотдел МЧС поступило сообщение от дежурного местного райотдела УМВД, что в районе государственного предприятия «Херсонский производственный экспериментальный завод по разведению молодняка частиковых рыб» погиб от удара молнии 43-летний мужчина, проживавший в Голой Пристани.

На место происшествия выезжала оперативная группа Глопристанского райотдела УМВД. Проводится расследование.

При этом в сообщении не указывается, какое отношение погибший имел к предприятию, на территории которого он погиб.