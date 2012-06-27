В Харьковской области от удара молнии погиб мужчина

14:43, 27 июня 2012
Новости регионов
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1963 года рождения

В Харьковской области от удара молнии погиб мужчина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, трагический случай произошел в Печенежском районе.

На лугах на расстоянии около 2 км от села Новокомсомольское было найдено тело мужчины, 1963 года рождения, в которого во время грозы ударила молния.

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