В Харьковской области от удара молнии погиб мужчина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, трагический случай произошел в Печенежском районе.

На лугах на расстоянии около 2 км от села Новокомсомольское было найдено тело мужчины, 1963 года рождения, в которого во время грозы ударила молния.