В Крыму из-за пожара закрыли дорогу на Ай-Петри

В Крыму временно закрыли для движения автотранспорта, кроме водовозок и карет скорой помощи, дорогу Ялта – Ай-Петри из-за пожара в районе урочища Уч-Кош.

Такое решение принято сегодня на заседании Ялтинского исполкома по ходатайству МЧС, сообщает пресс-служба мэрии Ялты.

"Обстановка складывается так, что тушить огонь можно только сверху", - сказал мэр Ялты Алексей Боярчук.

По его словам, необходимо обеспечить беспрепятственный и бесперебойный проезд по горной дороге только машин, задействованных на тушении огня - водовозок, пожарных машин и автомобилей скорой помощи.

Госавтоинспекция уже выставляет посты и перекрывает движение со стороны Ялты на плато Ай-Петри, а ялтинские власти намерены обратиться к Бахчисарайской райгосадминистрации с ходатайством принять аналогичное решение для предотвращения проезда транспорта со стороны Бахчисарая.

Как сообщал УНИАН, 2 га лесной подстилки горят в районе урочища Уч-Кош в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Пожар произошел из-за попадания молнии в дерево. Оно загорелось, и огонь распространился на лесную подстилку.