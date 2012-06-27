Горит Ялтинский заповедник
В дерево ударила молния
Системы видеонаблюдения четко зафиксировали удар молнии в дерево, которое загорелось.
Пожар вспыхнул вчера вечером в районе ущелья Уч-Кош Ялтинского горно-лесного природного заповедника.
На 10.00 сегодняшнего дня его площадь составляет около 2 га, сообщает пресс-служба крымского Управления МЧС.
Организовано круглосуточное наблюдение и проливание отдельных мест лесного настила.
Вертолет МЧС Ми-8 вылетел из аэропорта Симферополя для ликвидации пожара. Также привлечены подразделения МЧС, Ялтинского горно-лесного природного заповедника, Внутренние войска МВД.
Причины пожара устанавливаются. По информации директора Ялтинского горно-лесного природного заповедника, системы видеонаблюдения четко зафиксировали удар молнии в дерево, которое загорелось, а огонь перекинулся на лесную подстилку.