Горит Ялтинский заповедник

Системы видеонаблюдения четко зафиксировали удар молнии в дерево, которое загорелось.

Пожар вспыхнул вчера вечером в районе ущелья Уч-Кош Ялтинского горно-лесного природного заповедника.

На 10.00 сегодняшнего дня его площадь составляет около 2 га, сообщает пресс-служба крымского Управления МЧС.

Организовано круглосуточное наблюдение и проливание отдельных мест лесного настила.

Вертолет МЧС Ми-8 вылетел из аэропорта Симферополя для ликвидации пожара. Также привлечены подразделения МЧС, Ялтинского горно-лесного природного заповедника, Внутренние войска МВД.

Причины пожара устанавливаются. По информации директора Ялтинского горно-лесного природного заповедника, системы видеонаблюдения четко зафиксировали удар молнии в дерево, которое загорелось, а огонь перекинулся на лесную подстилку.