Винниччина: возле села Пилявы нашли бочки с химическим веществом

Недалеко от села Пилява Тывровского района Винницкой области найдены ничейные бочки с химическим веществом.

Об этом сообщает пресс-служба теруправления МЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, 25 июня в 23:40 на пункт пожарной части поселка городского типа Тывров поступило сообщение о выявлении местными жителями возле села Пилява Тывровского района пяти 200-литровых бочек с неизвестным химическим веществом.

В емкостях с жидкостью, по предварительным данным, находятся непригодные к использованию химические средства защиты растений.

Обстоятельства, по которые бочки оказались недалеко от села возле водоема, устанавливают правоохранители. Опасную находку охраняет милиция.

Планируется проведение анализа почвы. После чего на внеочередном заседании комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет принято решение о дальнейшей судьбы найденных химвеществ.