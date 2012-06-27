У 88-летней женщины изъяли почти две тысячи кустов конопли

В Шевченковском районе Харьковской области во время проведения операции «Мак-2012» во дворе одинокой 88-летней пенсионерки правоохранители выявили и изъяли 1735 кустов конопли.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Кроме конопли, работники милиции нашли в доме пенсионерки шприц с жидкостью коричневого цвета (по результатам экспертизы в шприце содержалось обычное лекарство). Женщина до этого ни разу не привлекалась ни к административной, ни к уголовной ответственности.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 за ст. 310 (незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака или конопли в количестве пятсот и больше растений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В настоящее время работники милиции устанавливают лицо, которое может быть причастно к незаконному посеву наркосодержащего растения.