Главврач требовал от медсестры $500 за предоставление отпуска

В Хмельницкой области во взяточничестве разоблачен главный врач одной из центральных районных больниц, депутат районного совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, руководитель медицинского учреждения требовал и получил от медсестры взятку в 500 долл. за изменение графика выхода на работу и предоставление отпуска за собственный счет.

Прокурор Хмельницкой области возбудил уголовное дело относительно главного врача по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки, сопряженное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.