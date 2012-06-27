В райотделе милиции Донецка избили трех женщин

Прокуратура Киевского района г. Донецка начала доследственную проверку по заявлению об избиении трех женщин в Киевском райотделе милиции.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры г. Донецка, материалы со сведениями об избиениях жительниц Донецка Алехиной, Ридной и Лариной в райотделе милиции в прокуратуру поступили из подразделения внутренней безопасности областной милиции. Также основанием для проведения прокуратурой проверки стали сообщения об этом факте в средствах массовой информации. «Отметим, что заявления о совершении преступления непосредственно в прокуратуру не поступали», - сказали в прокуратуре.

В пресс-службе акцентировали, что в рамках проверки будет проведен ряд опросов, вытребованы и изучены документы, подтверждающие наличие телесных повреждений, проверена законность всех действий правоохранителей.