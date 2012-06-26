В Черновцах бешеная домашняя кошка покусала своего хозяина

В Черновцах зафиксирован случай бешенства домашнего животного.

Как сообщили УНИАН в Черновицкой облСЭС, опасной для жизни болезнью заболела домашняя кошка. Еще 21 июня хозяева обратили внимание непривычное поведение животного, которое стало шипеть на владелицу во время кормления. 23 июня хозяева решили обратиться к ветеринарам, однако по дороге в больницу животное успело укусить владельца. В ночь с 23 на 24 июня кошка погибла, после чего в областной лаборатории ветеринарной медицины на основании лабораторного заключения был подтвержден диагноз – бешенство. Хозяин животного в настоящее время проходит соответствующее лечение.

По данным Черновицкой городской санэпидемстанции, с начала года в Черновцах было привито от бешенства более 4100 животных. В то же время, за этот же период эпидемиологи зарегистрировали 349 случаев укусов людей животными, из них в 256 случаях животные были бездомными.